Ehud Barak aurait-il perdu la tête ?

Lors d’une interview accordé au journal Allemand Deutsche Welle, L’ancien général de Tsahal et ancien Premier ministre (de 1999 à 2001) a déclaré qu’Israël « Israël est sur une pente glissante vers l’apartheid »…….Détails…. …..

Selon lui, si Israël continue de contrôler l’ensemble des territoires ( de la Méditerranée au Jourdain) où vivent 13 millions de personnes, dont 8 millions d’Israéliens et 5 millions de Palestiniens…il y aura deux possibilités, cela deviendra inévitablement à court terme soit un Etat non-juif, soit un Etat non démocratique.Barak conclu sa démonstration en déclarant que la seule solution pour éclaircir ce sombre avenir est de changer impérativement de politique et « d’avancer vers la solution de deux états, la seule capable d’assurer la sécurité future d’Israël ».Bien évidemment, il enchaine son interview en affirmant haut et fort que le Likoud et sa coalition n’accepteront jamais la création d’un futur Etat Palestinien, affirmant donc que « le futur d’Israël ressemble de plus en plus à la situation d’apartheid en Afrique du sud. On va finir avec une situation de type Belfast, Bosnie ou Johannesburg, où deux communautés s’entretuent pendant des générations ».