Ehoud Olmert s’embourbe encore davantage

L’ancien Premier ministre Ehoud Olmert n’en a pas fini avec ses ennuis. Alors qu’il purge sa peine de prison pour divers délits de corruption, le voilà qui a été pris en flagrant délit d’exfiltration de documents portant le sceau du secret-défense.

L’un de ses avocats a en effet été pris alors qu’il possédait des documents que lui avait remis Ehoud Olmert lors de sa dernière visite en prison. Selon le règlement des Services pénitentiaires, tout avocat qui rend visite à son client en prison signe une procuration lui permettant de recevoir de son client uniquement des documents ayant trait à la procédure judiciaire. Mais la semaine dernière, lorsque cet avocat a voulu quitter l’établissement à l’issue de sa visite, les Services pénitentaires lui ont demandé de présenter ce qu’il emportait avec lui, et ont découvert certains documents confidentiels.

Des agents des renseignements ont alors été diligentés pour se saisir de ces documents et interroger une première fois l’avocat. La police et le ministère de la Défense ont également été saisis. Cette infraction a été qualifiée de « disciplinaire » puisque l’ancien Premier ministre savait que ce qu’il faisait était interdit. Dans un premier temps, il a été sanctionné par une annulation de sorties et interdiction d’utiliser le téléphone public.

Mais surtout, cette faute risque de coûter cher à l’ancien Premier ministre. Les Services pénitentiaires considèrent cette faute comme particulièrement grave et la commission des libérations qui se réunit dans trois semaines pour discuter de sa demande de libération anticipée aura sans doute à l’esprit cette infraction lors des débats. Une réduction de peine pour « bonne conduite » semble s’éloigner pour Ehoud Olmert.

Photo Emil Salman / POOL