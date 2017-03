Ehoud Barak : ‘Trump est imprévisible’

L’ancien Premier ministre travailliste Ehoud Barak (1999-2001), qui avait annoncé en janvier 2013 son retrait des affaires publiques, intervient régulièrement, ces derniers temps, pour commenter la vie politique israélienne. Interviewé lundi matin sur les ondes de Galei Tsahal à l’occasion de la visite dans la région de l’émissaire spécial de Donald Trump au Proche-Orient, Jason Greenblatt, il a notamment recommandé à la prudence face à la politique du nouveau président américain.

« Il est extrêmement imprévisible dans son programme, a-t-il affirmé, et je ne prendrais pas le risque de faire la moindre estimation quant aux postions qu’il adoptera en fin de compte ». Barak, qui est également ancien chef d’état-major et ex-ministre de la Défense, a ajouté : « Il faut prêter attention à ce qu’a dit Trump au cours de sa conférence de presse avec Netanyahou. Il a indiqué qu’il avait l’intention de parvenir à un ‘deal’. Il n’a plus lu le texte qu’il avait devant lui et a regardé Netanyahou en lui déclarant : ‘Vous comprenez bien entendu que dans un deal, vous allez devoir faire des compromis’ ».