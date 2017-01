Ehoud Barak roule pour Stav Shafir

Ehoud Barak, qui fut l’un des pires (et plus brefs…) Premiers ministres qu’Israël ait connus, intervient de plus en plus dans la vie politique israélienne, et décoche une flèche après l’autre en direction de Premier ministre Binyamin Netanyahou. Bien qu’officiellement retiré de la vie politique, il se mêle régulièrement au choeur de ceux qui appellent à la défaite de Binyamin Netaynahou et agit en coulisses en ce sens.

Selon Yediot Aharonot, Ehoud Barak s’est rendu au domicile de la députée Stav Shafir (Camp sioniste) et l’a exhortée à se présenter aux primaires travaillistes pour briguer la présidence du parti. Lors de cette rencontre une vingtaine s’amis de la jeune députée étaient également présents. Ehoud Barak a exposé ses idées et a notamment dit que le concept « Parti travailliste » est désormais « ancien et fatigué ». Il a estimé que le seul moyen de redresser le Camp Sioniste et lui redonner de l’oxygène est de lui donner « un coup de jeunesse » avec une nouvelle direction plus attrayante.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90