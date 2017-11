Ehoud Barak: « Le parti Habayit Hayehoudi a des relents de fascisme »!!!

L’ancien Premier ministre ne se contrôle décidément plus. Frustré de n’être plus rien sur le plan politique, il tire dans tous les sens pour faire parler de lui. Mercredi, il a voulu répondre à Naftali Benett qui l’avait critiqué suite à son interview dans laquelle il avait déclaré être le plus apte à diriger le pays!

En réponse au « twitteur national » de Naftali Benett, Ehoud Barak a commencé par le désigner comme « clown national » (sic). Puis, avec mépris, il a qualifié le ministre de l’Education « d’officier subalterne, inexpérimenté, qui n’a jamais commandé de sa vie, se fait passer pour un expert en sécurité et résonne comme un pot vide ».

L’ancien Premier ministre – l’un des pires qu’ait connu le pays – a ensuite refusé l’offre de Naftali Benett de débattre avec lui et a déclaré que ce dernier « préside un parti nationaliste délirant qui a des relents de fascisme »!!!

Photo Miriam Alster / Flash 90