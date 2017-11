Egypte: terrible bilan de l’attentat

Les autorités égyptiennes ont annoncé samedi que le bilan presque définitif de l’attentat perpétré vendredi s’élève désormais à 305 morts dont 27 enfants. Le nombre de blessés s’élève à 128, dont certains dans un état critique. Il s’agit de l’attentat le plus meurtrier commis en Egypte dans son histoire. Des témoins rescapés ont confirmé que certains des terroristes brandissaient le drapeau noir du groupe Etat Islamique. Le Parquet égyptien a précisé qu’au moins quarante terroristes ont pris part à cet attentat sans précédent. Ils ont d’abord fait exploser une bombe à l’intérieur de la mosquée avant de mitrailler la foule paniquée qui fuyait les lieux.

Le président Abd El-Fatah A-Sissi a convoqué une réunion de crise de son gouvernement et a promis une « réponse brutale ». Durant la nuit de vendredi à samedi, les forces égyptiennes ont déjà visé des objectifs de Daech dans la région où a été perpétré l’attentat.

En Israël, le Centre de lutte contre le terrorisme a réitiré son conseil aux touristes israéliens de ne pas se rendre dans le Sinaï.

En son nom et au nom de la population israélienne, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a adressé ses sincères condoléances au président A-Sissi, aux familles des victimes et au peuple égyptien « après l’attentat terrible et criminel commis dans une mosquée » . Il a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Binyamin Netanyahou a rajouté que le terroriste sera plus vite vaincu si tous les pays concernés s’unissent pour le combattre.

