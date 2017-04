Egypte: nouvel attentat anti-copte

Une explosion s’est produite dimanche matin à l’heure de la messe près d’une église copte de la ville de Tanta, entre Le Caire et Alexandrie. Selon un premier bilan il y aurait au moins treize morts et une quarantaine de blessés. Au mois de décembre dernier, c’était une église copte du Caire qui avait été visée par un attentat qui avait fait vingt-neuf morts et de très nombreux blessés. L’attentat avait été revendiqué par Daech.

Photo Facebook