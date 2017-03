Egypte: l’ancien président Hosni Moubarak est libre

L’ancien président égyptien a quitté vendredi matin libre l’hôpital militaire du Caire où il avait passé la plus grande partie de ces six dernières années de détention. Après sa démission foecée en 2011, il avait été emprisonné, jugé et condamné à mort sous la présidence de Mohamed Mursi, membre des Frères Musulmans, pour avoir ordonné à l’armée de tirer sur la foule lors de la révolution égyptienne. Hosni Moubarak, très affaibli pendant la longue procédure, avait vu cette peine commuée en peine de prison à perpétuité. En 2013, il avait mis en liberté surveillée.

Pour sa grande chance, la chute de Mursi et l’arrivée au pouvoir d’Abd El-Fatah A-Sissi ont totalement changé la donne. Son appel en Cassation a obtenu gain de cause il y a quelques jours. Totalement acquitté, l’ancien président égyptien, âgé de 88 ans est libre.

Photo Wissam Nassar / Flash 90