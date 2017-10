Egypte: des dizaines de policiers tués

Une descente de police dans un appartement occupé par des terroristes islamiques a tourné au drame vendredi soir à l’oasis de Bahariya, à 370 km au sud du Caire. De vifs échanges de coups de feu se sont alors produits entre les policiers et les terroristes lourdement armés, y compris d’engins explosifs. Les six terroristes ont été éliminés mais au moins cinquante-cinq policiers ont été tués et plus de dix blessés. Le gouvernement affirme que ces terroristes appartenaient à l’organisation Hasm, proche des Frères Musulmans, à l’origine de nombreux attentats en dans le Sinaï ainsi que contre des Coptes et des magistrats égyptiens.

Suite à cette hécatombe, le président égyptien Abd El-Fatah A-Sissi a demandé au Procureur de l’Etat Nabil Sadeq de nommer une commission d’enquête pour savoir comment une telle tragédie à pu se passer.

