Egypte: a-t-on retrouvé la statue de Pharaon ?

Une équipe d’archéologues égyptiens et allemands vient de découvrir dans les eaux souterraines du Caire des fragments de deux statues : l’une d’entre elles, qui fait huit mètres de haut, pourrait représenter le roi Ramsès II qui, selon les chercheurs, serait le Pharaon d’Egypte mentionné dans la Tora. Pour les historiens de l’antiquité, il s’agit du souverain le plus puissant de l’Egypte ancienne qui a régné sur ce pays il y a plus de 3 000 ans. Les experts vont tenter d’extraire les pièces restantes de ces statues pour les restaurer. Le ministère égyptien des Antiquités a salué cette merveilleuse découverte dont il a souligné l’extrême importance.