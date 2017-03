Egypte: 6 Israéliens ont été condamnés par contumace à la prison à vie pour espionnage….

Un tribunal Egyptiens du nord du Sinaï a condamné aujourd’hui (mercredi) à la prison à vie six Israéliens et trois Egyptiens pour espionnage au profit d’ Israël…..Détails…….

L’affaire remonte à l’année 2013. Parmi les six Israéliens figurent quatre officiers du renseignement militaire israélien et deux Arabes israéliens.

L’enquête avait selon la police Egyptienne montrée que les accusés avaient « transmis des informations aux services de renseignement israélien, ces informations pouvant porter atteinte à la sécurité nationale de l’Egypte et aux plus hauts intérêts de l’Etat Egyptiens ».

Les informations en questions étaient en rapport à la situation cahotique dans la péninsule du Sinai, en proie à l’insécurité et à la présence de groupes islamistes liés à l’Etat Islamique (Daesh).

Le 15 juin 2013, le parquet égyptien avait annoncé l’arrestation d’un Egyptien soupçonné d’espionnage pour le compte du Mossad.

Selon les médias locaux, tous les accusés ont quitté l’Egypte depuis bien longtemps, ils ont donc été condamnés par contumace….

Source Koide9enisrael