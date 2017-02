Effet Trump ? Rapprochement Israël et le Maghreb

Fraîchement sorti de l’avion après des visites au Maroc et en Egypte, Malcolm Hoenlein a souligné l’importance qu’il y a à favoriser les liens entre Israël et les pays modérés dans la région, lors d’une conférence de presse, à Jérusalem, dimanche.

Hoenlein, vice-président exécutif de la Conférence des présidents des principales organisations juives, venait d’arriver pour le premier jour de la 43e Conférence des présidents de la Mission de leadership en Israël, qui s’achèvera jeudi.

Avant la conférence, les dirigeants de la Conférence des présidents ont passé une semaine au Maroc et ont fait une halte rapide au Caire, où ils ont rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sis. Une heure et demie réunion que le président de la Conférence des présidents, Stephen M. Greenberg, a décrit comme « valant la peine. »

Hoenlein s’est entretenu longuement avec Sisi de la relation de son pays avec Israël et de l’espoir d’une résolution de certaines questions en suspens, y compris le conflit israélo-palestinien, qui pourrait «ouvrir la voie à des échanges encore plus importants».

Les questions actuelles concernant le Moyen-Orient, y compris la montée des groupes terroristes islamiques à Gaza et au Sinaï, ont également été soulevées lors de la réunion.

Au Maroc, la délégation a rencontré le Premier ministre Abdelilah Benkirane et une foule d’autres ministres et dirigeants dans diverses villes. Un dîner casher a été servi à la délégation, au palais royal.

«Pour nous, le Maroc et l’Égypte sont des pierres angulaires entre l’Afrique du Nord, la Méditerranée et le Moyen-Orient», a déclaré Hoenlein.

La Conférence des présidents des grandes organisations juives, s’emploie à renforcer les relations entre Israël et les pays d’Asie, d’Afrique et du monde arabe, principalement dans les coulisses. Plus tard dans la semaine, une délégation de la COP est également programmée pour une visite d’une journée à Chypre, une relation avec laquelle l’organisation s’est profondément impliquée.

Hoenlein a souligné un intérêt exponentiel, d’un nombre croissant de pays, et a mentionné la Bulgarie comme une indication du « grand intérêt qu’il y a à chercher des façons de coopérer avec Israël .. « Israël a tant à offrir à la région et sa périphérie plus éloignée, surtout maintenant après la découverte de ses capacités énergétiques qui promettent encore plus de lien. «

L’ancien président bulgare Rosen Plevneliev a assisté à l’ouverture de la conférence qui a suivi la conférence de presse.

Hoenlein a déclaré qu’il existe de nombreux autres pays «étonnants» qui ont exprimé en privé, leur désir d’accroître la coopération avec Israël. Mais il a indiqué qu’une telle coopération resterait en coulisse, jusqu’à ce qu’il y ait un progrès sur la question israélo-palestinienne.

Au sujet l’Iran, Hoenlein a dit au Jerusalem Post la semaine dernière, qu’il considère toujours qu’il s’agit de la question la plus urgente – il a dit: «Nous croyons qu’il est maintenant temps de faire pression sur les Iraniens. Nous voyons que lorsque vous affrontez l’Iran avec force, ils reculent, quand vous les affrontez avec faiblesse, ils l’exploitent.

La voie à suivre, a-t-il dit, est une approche unie entre les régimes modérés de cette région, avec les États-Unis en tête et en collaboration avec les pays européens et d’autres pays. Hoenlein a souligné que l’objectif n’était pas de détruire l’accord nucléaire entre l’Iran et les puissances mondiales, mais de poursuivre des politiques coercitives pour qu’elles soient appliquées plutôt que de rajouter d’autres sanctions et qu’il est temps de bâtir une coalition plus large.

Jerusalem Post

