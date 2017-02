Education spécialisée: Israël vole au secours de l’Ethiopie

Une équipe de l’association « DIR-Israël », qui oeuvre dans le domaine de l’éducation spécialisée, s’envole dimanche pour l’Ethiopie. Mission principale, former sur place des éducateurs pour les enfants atteints de retards mentaux ou nécessitant des soins particuliers.

Yaël Brock-Binya, qui dirige actuellement cette association sera à la tête de cette équipe israélienne très particulière. Le nombre d’enfants autistes ou atteints de retards menataux est en augmentation, et il est nécessaire de former de plus en plus de personnels qualifiés dans ce domaine sensible. A « Dir-Israël » on travaille de manière holistique et on forme des éducateurs adaptés aux différentes cultures et milieux afin de mieux aider les enfants et leurs familles.

L’idée est venue à Yaël Brock-Binya lors d’un voyage professionnel en Ethiopie lors de laquelle elle avait donné une conférence sur les enfants aux besoins particuliers et les méthodes novatrices développées par « Dir-Israël ». C’est là que plusieurs éducateurs sont venus lui parler et lui demander de l’aide. A son retour d’Ethiopie, Yaël a décidé de former une équipe afin d’aller en Ethiopie et former les éducateurs sur place.

Elle souligne que contrairement à ce qui se passe en Israël, les enfants atteints de retards sont marginalisés en Ethiopie et qu’il y a un manque cruel de personnel dans l’éducation et tout particulièrement pour cette population particulière.

La jeune femme révèle que les progrès qui ont déjà été réalisés en Ethiopie grâce à cette méthode israélienne qui a déjà été expérimentée sont impressionnants. Elle cite l’exemple d’un enfant diagnostiqué avec un grave retard mental dont tout le monde était persuadé qu’il ne communiquera jamais de sa vie. Après avoir constaté qu’il aimait cuisiner, ses éducateurs l’ont amené chez un chef-cuisinier d’Addis-Abeba chez qui cet enfant s’est ouvert et a pu communiquer grâce à l’amour qu’il porte pour la gastronomie!

L’objectif de Dir-Israël est de se faire connaître de l’Université d’Addis-Abeba, du ministère éthiopien de l’Education et du monde de l’éducation de ce pays en général.

Photo Illustration