Ecoles: Naftali Benett prépare une loi « anti Shovrim Shetika »

Face à la multiplication des interventions de Shovrim Shetika (Breaking the Silence) dans les écoles, malgré l’interdiction qu’il a décrétée, le ministre de l’Education passe à l’étape législative. Naftali Benett prépare actuellement un texte de loi qui sera présenté par Shouli Moualem et Betzalel Smotrich.

Sans viser nommément Shovrim Shetika, la loi vise à interdire l’entrée dans les écoles de toute organisation externe au système éducatif et qui agit contre les soldats de Tsahal, que ce soit en Israël ou à l’étranger. Pour l’instant, cette proposition bénéficie d’une large soutien, y compris sur les bancs de l’opposition, principalement à Yesh Atid. Elle sera soumise dans les semaines qui viennent à la commission ministérielle de Législation pour un premier accord.

Naftali Benett a notamment expliqué: « Les organisations qui parcourent le monde et salissent les soldats de Tsahal n’auront plus droit d’entrée dans les établissements scolaires israéliens. Le système éducatif israélien déploie de nombreux efforts pour prôner certaines valeurs telles que la contribution à l’Etat et à la société et nous ne permettrons à aucune organisation de venir détruire cet édifice ».

Le ministre de l’Education a déjà fait passer plusieurs directives en ce sens aux directeurs d’établissements mais certains ont passé outre et ont invité des représentants de Shovrim Shetika à s’exprimer et surtout exprimer leurs mensonges devant les élèves.

Photo Flash 90