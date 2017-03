Ecole militaire d’Eli: lettre d’officiers au ministre de la Défense

La guerre déclarée par le ministre de la Défense Avigdor Lieberman à l’école de préparation militaire d’Eli continue à faire des vagues. Le ministre a passé à une étape supérieure et a convoqué le rav Ygal Levinstein pour audition mercredi.

Mais des dizaines d’officiers supérieurs de Tsahal majoritairement issus de cette prestigieuse école ont signé une lettre adressée au ministre de la Défense lui demandant de cesser son incitation contre les rabbanim et de créer une scission entre eux et Tsahal. Ces quelque soixante-dix officiers, allant jusqu’au grade de colonel, dénoncent une politique devenue systématique de bâillonnement des rabbanim du sionisme-religieux qui pourtant encouragent et motivent leurs élèves à servir dans les meilleures unités de Tsahal.

Ces officiers disent craindre que ces attaques continuelles, qui viennent aussi de la part du ministre, ne risquent de porter atteinte à Tsahal en démotivant les jeunes sionistes-religieux. Ils révèlent aussi que le matraquage des médias et de certains politiciens contre les rabbins liés à Tsahal, – souvent par des informations biaisées ou partielles – sont aux antipodes de ce qui ressort du terrain. Ils soulignent que ces rabbanim sont très bien accueillis par les soldats et jouent un rôle très positif dans la motivation des soldats, comme cela s’est vu notamment lors de Tsouk Eitan, et dans leur relation à l’Etat et à la société.

L’un des officiers signataires évoque le cas particulier du rav Ygal Levinstein: « …le rav Levinstein œuvre pour Tsahal depuis plus de trente ans et a formé des centaines de combattants et d’officiers, religieux ou non. Sa Torah appelle à aimer l’Etat d’Israël, le peuple juif, la tradition juive et Tsahal. Comment peut-on le faire taire? Un rav doit pouvoir dire ce qu’il pense! (…) Les propos qu’il a tenus ont été émis dans un sentiment de douleur. Le ministre de la Défense n’agit pas dans la bonne direction car il faut entendre ce que les rabbanim ont à dire sur les grandes questions qui agitent la société et notamment l’armée… »

Photo Aroutz 20