Echanges France-Israël: Marseille se mobilise

Depuis le 3 septembre et jusqu’au 8, se déroule en Israël le forum DLD, véritable festival du digital qui permet à des start up du monde entier de se rencontrer et d’échanger.

La ville de Marseille organise, aux côtés de la French Tech et de ses nombreux partenaires une mission officielle en Israël pour ce grand rendez-vous, conduite par Daniel Sperling, adjoint Au Maire de Marseille pour l’Innovation et le Développement par le Numérique notamment.

Le P’tit Hebdo: Quelles relations la Ville de Marseille entretient-elle avec Israël?

Daniel Sperling: Israël est un pays que nous connaissons bien à Marseille. Notre ville, qui compte la troisième plus grande communauté juive d’Europe, est jumelée depuis bientôt 60 ans avec Haïfa, une citée cosmopolite et multiculturelle qui nous ressemble. Marseille est une cité portuaire ouverte sur le monde, qui a toujours tiré parti des échanges. Aux côtés de notre grand port, plate-forme logistique internationale, s’ouvre une nouvelle ère avec le « Hub digital » qui nous positionne au cœur des flux Européens transcontinentaux et de l’économie numérique. Considérée comme la 3ème ville numérique de France avec une économie numérique qui pèse autant que l’activité portuaire, Marseille 1ère localisation de data centers après Paris possède le réseau Internet le plus puissant d’Europe. Aujourd’hui nous souhaitons aller encore plus loin avec la Start-up Nation. Car nous croyons aux vertus d’une coopération entre une SmartNation Israël et une Métropole monde intégrée à la SmartRegion PACA (Provence Alpes-Cotes-Azur) telle qu’Aix-Marseille Provence.

Lph: Les participants à la délégation pour le forum DLD ont-ils été difficiles à recruter?

D.S.: Absolument pas. La French Tech a procédé à un appel à candidatures et nous emmenons une délégation de 15 start-up de la région d’Aix-Marseille. A titre de comparaison, pour les forums de Londres et de Los Angeles, elles n’étaient que 8. A cela s’ajoute la présence de 2 ministres du gouvernement français: Bruno Le Maire, ministre de l’économie qui participera à deux journées du forum et Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat chargé du numérique, qui sera là pendant 3 jours.

Lph: Quel est l’effet des appels au boycott d’Israël dans des forums comme le DLD?

D.S.: Sur le plan économique, les appels au boycott n’ont absolument aucun effet. Les relations commerciales, industrielles et technologiques entre Israël et la France sont au beau fixe. La venue de deux ministres du gouvernement pour ce forum en est une preuve supplémentaire.

Lph: Quelles sont vos attentes à la veille du début de ce forum au programme chargé?

D.S.: Nous comptons dans notre délégation bon nombre de personnes qui viendront en Israël pour la première fois. J’espère qu’ils découvriront l’économie israélienne florissante et que nous pourrons développer des échanges entre les entreprises françaises et israéliennes présentes. La fertilisation croisée de nos innovations et de nos entrepreneurs sera au cœur de tous les possibles face à la révolution sociétale que nous vivons. Animé par une forte motivation de « mieux réussir ensemble », nous formons le vœu que ce déplacement marque une nouvelle étape dans le développement de notre partenariat avec Israël au profit de nos intérêts respectifs. Bien au-delà des nobles enjeux des échanges culturels, de la transition numérique et énergétique, c’est ensemble dans l’action partagée que nous pourrons relever les nouveaux défis qui nous grandissent.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay