Easyjet : Numéro 1 des compagnies aériennes étrangères en Israël

EasyJet a annoncé être devenue la première compagnie aérienne étrangère en Israël. Selon les chiffres publiés par l’Autorité aéroportuaire israélienne pour le mois de janvier, easyJet est maintenant second transporteur en nombre de passagers après El Al. EasyJet a transporté plus de 56.000 passagers le mois dernier, soit une augmentation de près de 10% par rapport à janvier 2016.

EasyJet a lancé la révolution Lowcost en Israël en Novembre 2009, pour finir par transporter plus de 56.000 passagers sur neuf lignes différentes le mois dernier. Une augmentation de près de 10 ans% par an.

Neil Slaven, le directeur commercial d’EasyJet, a fièrement expliqué: « Après avoir commencé la révolution du Lowcost en Israël depuis novembre 2009, nous sommes ravis d’apprendre que nous sommes devenus la plus grande compagnie aérienne étrangère desservant Israël. Nous avons considérablement augmenté notre trafic sur Israël au cours des sept dernières années, et nous proposons maintenant neuf itinéraires à destination et en provenance du pays. Nous continuons à rechercher des opportunités de croissance en Israël car via notre réseau pan-européen, nous sommes parfaitement positionnés pour ouvrir encore de nombreuses destinations aux passagers qui voyagent vers et depuis Israël ».

En juin 2013 l’Union Européenne et Israël ont ratifié un accord « ciel ouvert ». EasyJet a ainsi pu augmenter son trafic entre en transportant des voyageurs Israéliens. EasyJet n’est pas la seule compagnie Lowcost a avoir profité de l’ouverture du ciel. Transavia, Volotea, Wizz Air ou encore Norwegian Air Shuttle, ont aussi envahi, depuis 2104, le ciel en direction d’Israël.