Duran Duran en concert cet été à Tel Aviv !

Il semblerait enfin que la légende vivante Duran Duran vienne cet été à Tel Aviv pour un concert !

Apres une déprogrammation de leur concert en 2011 ou leur retour était annoncé, il faut espérer que cette fois ils soient bien présents au rendez-vous sinon il y aura une tonne de fans déçus à Tel Aviv !

Le concert est prévu pour le 1er Juin, 2017 au parc Hayarkon comme lieu cible. Il n’y a pas de détails sur les billets, mais nous posterons ces informations dès que nous aurons des nouvelles.

Duran Duran est un groupe de rock anglais, originaire de Birmingham. Il a fait partie de la vague »Nouveaux Romantiques » associée à la new wave des années 1980. Duran Duran est aussi connu pour la qualité de ses clips vidéo.



Ils ont continué à vendre plus de 100 millions de disques. Leurs plus grands succès incluent « Girls on Film », « Save a Prayer » et « Ordinary World ».

Petite anecdote : le chanteur principal Simon Le Bon a ete volontaire dans un kibboutz dans les années 80 et le groupe a même écrit une chanson appelée Tel Aviv . Avec ça, c’est sur qu’ils seront de retour !

www.ashdodcafe.com