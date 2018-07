Du Nord au Sud par Avraham Azoulay

Les forces israéliennes s’activent dans le Golan. Rassurez-vous, on ne va pas conquérir la Syrie, pas encore. Non, Tsahal et les ONG israéliennes s’occupent de gérer les problèmes des réfugiés syriens fuyant les bombardements russes et syriens. Ce sont des milliers de tentes, de vêtements, de nourriture et médicaments qui sont transférés chaque nuit, côté syrien. Le seul pays qui semble préoccupé par leur sort : l’Etat hébreu !

Pour sa part, Trump avance à grands pas vers Gaza, il surprend tout le monde au passage. Son style atypique de la diplomatie est en train de bouleverser le monde. En ce qui nous concerne, nous les Israéliens, nous le peuple juif, nous ne pouvons, jusqu’à présent, que nous réjouir de cet envoyé du ciel. Enfin un ami, un vrai, un inconditionnel, à nos côtés. Israël a relevé la tête grâce à cette alliance hors du commun, d’un niveau jamais atteint en 70 ans d’existence de notre Etat. Voilà soudain que l’on parle de négociations, non pas avec Assad, ni avec l’Iran, non plus avec Abou Mazen, qui refuse toute discussion ou même coopération avec l’Amérique de Kushner et Greenblatt, mais avec le Hamas lui-même ! Est-ce pour cela que Tsahal se garde ainsi de lancer une vraie guerre, en riposte au feu meurtrier qui décime nos terres dans le sud du pays ? Qui imaginerait que notre aviation se retienne ainsi dans les représailles sur les bases terroristes de Gaza ?

Et on découvre soudain, à la plus grande surprise des Israéliens, que les Etats-Unis, sous l’impulsion de Donald Trump, proposent un ‘’accord en 100 jours’’, entre Israël et le Hamas…vous y croyez? Non ? Nous non plus, mais lui, oui !

On a compris avec l’Oncle Donald, que rien n’est impossible, même face à une Corée du nord possédant l’arme fatale. Il n’hésite pas à discuter avec des terroristes, sait danser avec les loups, il leur murmure à l’oreille ce qu’ils ont peur d’entendre…et ça marche ! Alors, parler avec un Hamas aux cerfs-volants sans ogives nucléaires, quoi de plus simple pour lui ? De plus, une grande partie des pays arabes dits modérés, tels que la Jordanie, l’Egypte, l’Arabie Saoudite et les Emirats, semblent adhérer à ce plan encore mystérieux. Tous sont excédés par l’histoire trop complexe de ce peuple inventé, appelé “palestinien”. C’est la raison pour laquelle, là où on ne l’attendait pas, comme toujours, et dans cette période où l’on voudrait que tout tourne rond, le Président américain veut lui aussi marquer son but et arriver jusqu’au bout. Même si la coupe est encore loin.

Le chemin du peuple juif est, depuis toujours, constitué d’importantes étapes. En voilà donc encore une, où il faudra réfléchir, connaissant l’ennemi ….

Avraham Azoulay

Photo by Matty Stern