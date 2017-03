Un druze israélien champion du monde de boxe thaïlandaise

Le druze israélien Taamer Farid Zarka de Peki’in est devenu champion du monde lors du championnat 2017 qui sest déroulé à Bangkok. Il a battu son adversaire roumain en finale. Il s’est dit « très fier pour sa famille, son village, sa communauté et l’Etat d’Israël ». Ce jeune sportif de 18 ans, très modeste, a vivement remercié tous ceux qui l’ont aidé et encouragé, et en premier, son entraîneur Ohad Kurland. Ce championnat opposait des concurrents venus de trente-deux pays, dont le plus jeune était le boxeur israélien.

Taamer est devenu un fan de la boxe thaï depuis son enfance et il détient déjà deux titres de champion d’Israël, en 2015 et 2016.

Photo Illustration