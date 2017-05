Drame au sein de l’organisation Ihoud Hatzalah

Un bénévole de l’organisation Ihoud Hatzalah a trouvé la mort à Jérusalem dans la nuit de jeudi à vendredi alors qu’il se rendait en mission pour secourir un blessé. Circulant en scooter, Effi Gadassi z.l. a été heurté par un taxi, a perdu le contrôle de son scooter et a été projeté contre un taxi qui venait en face. Très gravement blessé, Effi Gadassi z.l. a été transporté par le Magen David Adom à l’hôpital Shaaré Tsedek où il a succombé à ses blessures.

Effi Gadassi z.l. était marié et père de trois enfants en bas-âge. L’organisation Ihoud Hatzalah a souligné son dévouement sans bornes pour sauver des vies et sa volonté d’aider autrui en tout temps et en tout lieu.

Eli Bir, le président de l’organisation a adressé un message à tous les bénévoles, leur demandant d’honorer la mémoire d’Effi Gadassi z.l. en renforçant les valeurs d’amour gratuit pour tout un chacun et en persévérant dans l’action de secourisme dans l’esprit du défunt. Il assuré la famille du soutien et de l’aide de l’organisation Ihoud Hatzalah en ces moments si difficiles.

Photo Miriam Alster / Flash 90