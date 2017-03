Drame dans un dispensaire à Holon

Une infirmière d’un dispensaire de la caisse maladie ‘Clalit’ de Holon, âgée d’une cinquantaine d’années, a trouvé tragiquement la mort, mardi matin, dans des circonstances qui n’ont pas encore été totalement élucidées. D’après les premiers éléments de l’enquête, un homme de 78 ans serait entré dans le local et aurait jeté un produit liquide inflammable dans la pièce où elle se trouvait avant d’y mettre le feu.

La femme, gravement brûlée, a succombé à ses blessures et les secouristes du Maguen David Adom qui avaient tenté de la sauver n’ont pu que constater son décès. Le suspect a ensuite pris la fuite. La police s’est lancée à sa poursuite et a réussi à l’arrêter. Il est à présent soumis à un interrogatoire. Trois personnes en état de choc ont été transportées à l’hôpital Wolfsohn.

Le ministre de la Santé Yaakov Litzman a réagi à ce drame épouvantable, affirmant qu’il avait été horrifié en apprenant le meurtre d’une employée d’une Koupat Holim. Il a ajouté : « Je compte sur la police pour qu’elle effectue toutes les investigations nécessaires sur cette affaire très grave et j’attends les résultats de l’enquête ». Il a encore indiqué qu’il fallait soutenir les équipes médicales et tout le personnel des dispensaires en ces moments difficiles.

Le directeur général du ministère de la Santé, Moshé Bar Siman Tov, a souligné lui aussi l’horreur de cet acte criminel et a émis l’espoir de voir la police conclure rapidement l’enquête afin que le coupable soit jugé et condamné. « Nous sommes en contact permanent avec la Koupat Holim et adressons nos sincères condoléances à la famille de la victime ».