Drame à Jaffa : 3 morts et 4 blessées dans une explosion…..

Trois personnes ont été tuées et quatre autres blessées dans une énorme explosion mardi soir dans une quincaillerie de la rue Yefet, à Jaffa. L’explosion a conduit à l’effondrement total de l’immeuble……Détails, photos et vidéos……….



La mort de deux personnes a été déclarée sur place et une personne grièvement brûlée est décédée à l’hôpital Wolfson de Holon.

Quatre autres personnes ont été évacuées à l’hôpital et trois autres personnes ont été traitées en raison du choc du au drame.

Le propriétaire de la quincaillerie a été entendu par la police durant la nuit, les enquêteurs devront déterminer s’il y a eu négligence et si le désastre aurait pu être évité.

L’explosion a également causé des dommages à plusieurs bâtiments résidentiels situés à proximité. Le commandant du district de Tel-Aviv, le général de division Moshe Edri, est arrivé sur les lieux de l’explosion et a déclaré que l’enquête initiale montre que ceux sont des bouteilles de gaz qui ont explosées.

La police a fermé la rue Yefet sur la section entre la rue Yehuda Margoza et jusqu’à la rue Shivtei Yisrael.

