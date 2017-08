Dr. Keidar: « Assad envisage d’opérer un remplacement de populations en Syrie »

Tout le monde est aujourd’hui conscient que la crise syrienne a tourné à l’avantage du régime de Bachar El-Assad, notamment grâce aux implications russe et iranienne. Il s’agit même du scénario souhaité secrètement par la plupart des pays occidentaux qui entre deux maux préfèrent encore un dictateur nationaliste sans pitié à une Syrie livrée à des barbares agissant au nom d’Allah. A ce sujet, on se souvient des propos de l’ancien ministre de la Défense Ehoud Barak, toujours « clairvoyant » qui annonçait de manière répétée la « fin imminente » de Bachar El-Assad..

Pour Israël, la situation ne changera pas, et comme l’a dit le Premier ministre Binyamin Netanyahou, Israël ne laissera pas l’Iran s’installer là où Daech et les diverses déclinaisons du terrorisme islamique sunnite auront été repoussées.

Quant à l’avenir de la Syrie, le Dr. Mordekhaï Keidar, grand spécialiste du monde arabo-musulman, prévoit un scénario qui s’est souvent produit dans l’Histoire de l’Humanité: un remplacement de populations afin d’homogénéiser le pays et pouvoir le diriger d’une main de fer sans trop de luttes inter-ethniques.

Le Dr. Keidar rappelle que l’une des causes principales de la guerre civile qui ensanglante la Syrie depuis six ans a été la domination du pays par l’ethnie minoritaire des Alaouites, religieusement proche des Chiites, et dont est membre le clan Assad. La majorité de la population syrienne étant sunnite. Pour le Dr. Keidar, l’étape suivante à sa victoire militaire sera pour Bachar El-Assad de « restaurer » le pays. Pour cela il compterait « encourager » un maximum de syriens sunnites à quitter la Syrie pour d’autres cieux, et à la place, il introduirait en Syrie des populations chiites venues notamment d’Irak. Cette hypothèse consoliderait par la-même l’axe chiite Téhéran-Beyrouth que l’Iran désire tant former.

Photo Wikimedia