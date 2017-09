Dr. Dore Gold: « Les Palestiniens réécrivent l’Histoire comme les Romains »

Le directeur du Jerusalem Center for Political Affairs (JCPA) et ancien directeur-général du ministères des Affaires étrangères a donné une conférence à Londres dans le prestigieux Royal United Service Institute. Il était l’invité du colonel britannique Richard Kemp, ancien commandant des forces britanniques en Afghanistan et fervent défenseur de l’Etat d’Israël sur la scène internationale. L’assistance était essentiellement formée de journalistes et faiseurs d’opinion des grands médias britanniques ainsi que de l’ambassadeur d’Israël en Grande-Bretagne Mark Regev.

L’intervention du diplomate israélien s’est principalement axée sur les faits et l’exactitude historique concernant la présence juive en Erets Israël en vue d’une juste compréhension du conflit israélo-palestinien. Dr. Gold a établi une similitude entre la méthode employée jadis par les Romains et la stratégie adoptée par la propagande palestinienne, qui est de déformer et réécrire l’Histoire. Il leur a rappelé l’origine du terme « Palestine », créé par l’empereur Hadrien après la défaite juive en 135 pour effacer la trace d’une Judée juive, ainsi que la rebaptisation de Jérusalem en « Aelia Capitolina ».

« C’était la méthode des Romains il y a dix-neuf siècles et c’est la méthode des Palestiniens aujourd’hui: nous voler notre identité en déformant l’Histoire », a dit Dr. Gold à son auditoire, rajoutant que « de même que cela n’a pas marché à l’époque cela ne marchera pas aujourd’hui ».

Cette conférence était retransmise simultanément devant des milliers de personnes à New York et Los Angeles et a été très applaudie. Pendant son intervention, une présentation multimédia très réussie était projetée sur un écran derrière le conférencier, montrant des images liées à l’histoire antique de Jérusalem et aux nombreux vestiges juifs de la capitale.

Photo Myriam Alster / Flash 90