Dossier iranien: l’Union européenne contre les Etats-Unis

La vieille et lâche Europe montre une nouvelle fois qu’elle n’a pas appris les leçons de l’Histoire. Après le discours courageux et bienvenu de Donald Trump sur le danger iranien, l’Union européenne prend une fois de plus le contrepied des positions américaines et réaffirme avec force que « l’accord signé avec l’Iran est bon ».

Rajoutant l’acte à la parole, la déléguée de l’UE aux Affaires étrangères Federica Mogherini se rendra à Washington au début du mois de novembre afin de se faire l’avocate de cet accord de dupes signé à Vienne et plaider pour ce qu’elle a appelé « un compromis crucial pour la sécurité de la région ». Elle rencontrera le président américain, des hauts responsables de l’Administration ainsi que des membres du Congrès.

S’exprimant lundi à Luxembourg au nom des vingt-huit pays de l’Union européenne, Federica Mogherini a martelé que » l’accord avec l’Iran était mis en oeuvre avec succès», rajoutant qu’il «garantit que le programme nucléaire de l’Iran reste exclusivement pacifique»!!! Des propos d’autant plus irresponsables au vu des récentes révélations sur les activités secrètes militaires et nucléaires de l’Iran.

Des diplomates européens sont allés jusqu’à dire que la position prise par Donald Trump pourrait avoir des répercussions bien au-delà du Moyen-Orient, en hypothéquant par exemple tout chance d’amener un jour la Corée du Nord à la table des négociations sur son programme atomique! Le socialiste Sigmar Gabriel, ministre allemand des Affaires étrangères a battu les records en déclarant que « les déclarations belliqueuses du locataire de la Maison-Blanche peuvent conduire à revenir à une confrontation militaire entre les Etats-Unis et l’Iran ».

Mercantilisme oblige, l’Union européenne s’inquiète aussi de la possibilité de nouvelles sanctions imposées contre l’Iran, après que les entreprises européennes aient commencé à revenir en Iran après la levée des sanctions internationales liée à l’accord.

Photo Wikipedia