Dorit Beinish attaque Ayelet Shaked

La corporation des magistrats à la Cour suprême, très jalouse de ses privilièges et qui se croit immune de toute critique, n’aime pas les tentatives de la ministre de la Justice Ayelet Shaked d’introduire plus de démocratie et de représentativité dans cette institution. Même les anciens magistrats y vont de leurs critiques alarmistes. L’ancienne présidente de la Cour suprême, Dorit Beinish (2006-2012) a accusé Ayelet Shaked « de porter atteinte à la Cour suprême et au système judiciaire ». La ministre de la Justice souhaite tout simplement démocratiser cette institution et réduire l’activisme politique dans lequelle elle s’est lancée depuis la présidence du Prof. Aharon Barak.

L’ancienne magistrate a dénoncé les lois votées ou souhaitées par la ministre concernant Cour suprême et affirmé que « le statut de la Cour suprême est en constante régression ». Il est vrai que l’opinion de la population sur la Cour suprême est en constante baisse, mais pas à cause des lois souhaitées par la coalition, mais parce qu’elle est déconnectée des réalités de la population et donne le sentiment qu’il s’agit d’un chasse gardée d’une élite de plus en plus archaïque.

Photo Alex Kolomoisky / POOL / Flash 90