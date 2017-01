Doobi: Trouver une baby-sitter devient si simple!

Pour Anne-Eva Darmon, baby-sitter est le métier le plus mignon du monde! Elle en sait quelque chose: arrivée de France en Israël après son bac, elle enchaine les baby-siting pour son plus grand plaisir. Et rapidement, elle constate qu’il manque une plate-forme qui mettrait en relation les parents et les baby-sitters. L’application Doobi venait de commencer à germer dans sa tête. Aujourd’hui elle est devenue une réalité, LPH vous en dit plus.

Un intermédiaire efficace

»Le baby-sitting était devenu pour moi le meilleur moyen de passer mon temps libre. Encore fallait-il trouver des baby-sittings qui coïncident avec mon temps libre…J’ai donc compris qu’il y avait un vrai problème de connexion/communication entre parents et baby-sitters. Et ce, malgré les fortes demandes des deux côtés », raconte Anne-Eva.

A notre époque où tout passe par le téléphone et les réseaux sociaux, Anne-Eva décide dans un premier temps de créer une page FaceBook pour remplir ce rôle d’intermédiaire. Puis elle comprend la nécessité de voir les choses en plus grand et de créer une application. Elle s’adjoint les services d’une start-up pour tous les aspects techniques et travaille à la mise en œuvre de »Doobi ».

Comment ça fonctionne?

Les baby-sitters d’un côté et les parents de l’autre peuvent créer un compte.

Pour les baby-sitters, il faut donner une adresse géographique et un certain nombre de renseignements comme notamment son agenda avec les plages disponibles pour des baby-sittings. Mais la validation de l’inscription ne se fera que manuellement par l’équipe de Doobi, après vérification de la fiabilité de la personne. »Nous recevons la demande d’inscription du ou de la baby-sitter. Ensuite nous entrons en contact avec lui/elle et nous lui faisons passer un entretien. Ce n’est qu’à l’issue de cette démarche que nous autorisons la personne à figurer dans notre base de données », explique Anne-Eva.

Pour les parents, il leur suffit d’entrer leur demande: jour, heures, etc. Puis l’application, après confirmation de leur disponibilité, propose un choix de trois baby-sitters à proximité. Les parents n’ont plus qu’à faire leur choix et qu’à s’acquitter des frais (minimes) de réservation. Les deux parties sont mises en relation directe. L’affaire est conclue! Pour ce qui est des tarifs, l’équipe de Doobi, impose à tous ses baby-sitters d’une même ville, des honoraires identiques.

Doobi rime avec fiabilité

Pour Anne-Eva Darmon, ce qui fait la force de son application, outre son caractère unique, c’est sa fiabilité. »Je bénéficie d’une grande expérience dans le job. Je sais ce qui est important pour un baby-sitter. Mes associés sont des parents et comprennent parfaitement les attentes de ceux qui cherchent à faire garder leurs enfants! A cela s’ajoute notre base de données très importante. Doobi c’est la combinaison entre un vécu, un savoir-faire technique et un choix important de baby-sitters, le tout couronné par un sérieux qui assure une fiabilité remarquable ».

Enfin, et c’est tout aussi important, l’application est disponible en hébreu, en anglais et en français, la langue étant un des critères de choix.

Alors où que vous soyez en Israël, il semble que vos recherches de baby-sitter ne seront plus un casse-tête.

Télécharger gratuitement l’application:

www.doobi.fr

Apple Store et Play Store

Guitel Ben-Ishay