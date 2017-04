Donald Trump veut ramener Mahmoud Abbas à la table des négociations

L’Administration Trump souhaite ardemment faire revenir l’Autorité Palestinienne à la table des négociations. Des hauts responsables de l’AP ont révélé sous couvert d’anonymat au quotidien Al-Qods que cette demande sera faite officiellement lors de la rencontre Donald Trump-Mahmoud Abbas à Washington qui doit avoir lieu le 3 mai prochain.

Mais l’Administration américaine restera ferme sur un point: cette reprise des pourparlers israélo-palestiniens devra se faire sans conditions préalables. Par contre, les Etats-Unis, par l’intermédiaire du « staff » de négociations Yared Kushner et Jason Greenblatt émettront de leur côté plusieurs exigences fermes à l’égard de la centrale terroriste: l’arrêt total et immédiat du versement de salaires aux terroristes et à leurs familles et la cessation de transfert de budgets vers la bande de Gaza tant que le Hamas sera au pouvoir. En contrepartie, les Etats-Unis assureront à l’AP que le projet de transfert à Jérusalem de l’ambassade des Etats-Unis n’est pas encore à l’ordre du jour.

Le quotidien londonien Al-Hayat estime que la rencontre entre américano-palestinienne du 3 mai ne sera pas facile pour Mahmoud Abbas et sa délégation car les choses ont changé à Washington depuis le départ de Barack Obama qui avait une oreille plus qu’attentive pour Mahmoud Abbas et ses exigences.

