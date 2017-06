Donald Trump va signer le report du transfert de l’ambassade d’Israël

C’est mercredi soir que s’achève le délai légal pour que le président américain signe ou non le report du transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem. Ce délai est reconduit de six mois en six mois depuis 1995, après que le Congrès ait voté une loi demandant le transfert de l’ambassade mais laissant au président une porte ouverte pour qu’il puisse reporter ce transfert au nom « d’intrêts supérieurs ». Ce qu’ont fait jusqu’à présent tous les présidents américains, parfois en violation de leur promesse électorale.

Donald Trump avait promis durant sa campagne qu’il serait le premier président américain à ordonner ce transfert tant attendu en Israël, mais rien n’indique qu’il le fera dans l’immédiat. La chaîne CNN a annoncé que le président américain signera lui-aussi ce report mercredi soir.

Le président du Parti républicain en Israël, Mark Tzell, s’est dit convaincu que le président Trump honorera sa promesse mais qu’il faut « lui laisser le temps ».

Photo Aroutz 7 / GPO