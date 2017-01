Donald Trump s’attaque à l’organisation de l’Etat Islamique

Le nouveau président américain Donald Trump veut s’attaquer à Daech comme il l’a promis durant sa campagne électorale. Il a ordonné au Pentagone de lui présenter d’ici un mois un plan opérationnel global « d’éradication du groupe Etat Islamique ». C’est le secrétaire à la Défense James Mattis qui sera responsable de l’élaboration et de l’exécution de ce plan.

Ce programme devra couvrir plusieurs aspects: choix d’une stratégie claire et efficace, choix de nouveaux alliés, court-circuitage des sources de financement de Daech et financement de l’opération. Cette mission a été confiée au Pentagone peu après les conversations téléphoniques entre Donald Trump et Vladimir Poutine, Angela Merkel, Shinzo Abe et François Hollande. Ceci laisserait présager entre autres une coopération militaire américano-russe contre Daech, ce à quoi Barack Obama s’était toujours refusé.

