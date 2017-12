Donald Trump: « Le peuple juif éclaire les nations du monde! »

Au lendemain de son discours historique sur Jérusalem, Donald Trump a présidé la traditionnelle fête de ‘Hanouca organisée par les présidents américains à la Maison-Blanche. Si chaque président en exercice a prononcé des paroles agréables aux oreilles juives, celles de Donald Trump ont dépassé toutes celles entendues jusqu’à présent, avec aussi le sentiment qu’elles venaient du coeur et non de calculs politiques ou de simple convenance.

Donald Trump a rappelé que l’allumage des bougies est une « tradition sainte qui est pratiquée chaque année dans les maisons juives ». Le président américain a fait preuve d’une bonne connaissance de l’histoire de ‘Hanouca et a prononcé de paroles extrêmement chaleureuses et émouvantes sur le peuple juif:

« Nous sommes rassemblés ici pour célébrer une histoire ancienne de plus de deux mille ans, après que le roi Antiochus ait interdit la pratique du judaïsme sous peine de mort et profané le Temple. Celui-ci fut repurifié grâce aux Maccabim et au miracle de la petite fiole d’huile. Un petit groupe de juifs patriotes s’était soulevé, avait vaincu la puissance armée grecque et avait recouvré la liberté pour les Juifs. Ceci est la preuve de l’existence de D.ieu, de la foi, et de l’esprit de résistance du peuple juif (…) Le miracle de ‘Hanouc est le miracle d’Israël. Les descendants d’Abraham, Isaac et Jacob ont fait face à des persécutions et des oppressions inimaginables à imaginer mais aucune force au monde n’a réussi à les briser. La méchanceté n’a jamais réussi à détruire votre foi est c’est grâce à cela que le peuple juif éclaire aujourd’hui toutes les nations du monde comme une menora ». En ce moment, je pense à tout ce qui se passe et à tout l’amour qui émane d’Israël et de Jérusalem. « Aujourd’hui, notre nation est plus forte et notre monde est renforcé grâce au peuple juif, à L’Etat d’Israël et à la foi qui brûle en vous. »

Pour illustrer le miracle et la résilence juive, le président américain a aussi salué la présence à côté de lui d’une survivante de la Shoah, née à Amsterdam, cachée dans un réduit pendant la guerre et qui vit aujourd’hui librement aux Etats-Unis.

A cette cérémonie assistaient également le vice-président américain Mike Pence et son épouse, des dirigeants de la communauté et de grandes organisations juives ainsi que le secrétaire du Trésor Steve Munchin, le secrétaire à la Justice Steven Breyer ainsi que Jason Greenblatt, l’émissaire spécial de Donald Trump pour le Proche-Orient.

Un orchestre a accueilli les invités avec des airs de ‘Hanouca et le repas servi fut strictement cacher.

Vidéo:

Photo GPO