Donald Trump: « je ne suis pas quelqu’un qui ne tient pas ses promesses »

Le président américain Donald Trump a donné une interview au journal israélien Israel Hayom.

En ce qui concerne la chance qu’Israël et l’AP parviennent à un accord, Trump a déclaré: «Aujourd’hui, nous avons une excellente occasion de faire un accord. David Friedman est notre ambassadeur. Il est un grand faiseur de deal. Il fait des affaires incroyables. »

Bien que les rumeurs prétendent qu’aucun fonctionnaire israélien n’accompagnera Trump au kotel, le président lui-même a dit: «Nous n’avons pas encore décidé à quoi ressemblera mon voyage au Mur occidental. Nous honorons grandement le Premier ministre Netanyahu et nous avons décidé d’honorer Sa demande qu’un rabbin se joigne à nous. C’est ce qui est habituel. Mais cela pourrait encore changer. »

Puis Trump a continué: «J’adore la Nation d’Israël. Je travaille très dur, donc il y aura la paix entre Israël et les Palestiniens, et j’espère vraiment que cela se produira plus tôt que prévu. »

Enfin, à propos de l’ambassade américaine, Trump a dit qu’il n’était pas quelqu’un qui ne tenait pas ses promesses. « Nous travaillons sur beaucoup de choses intéressantes en ce moment. Nous en parlerons plus tard. »

Par Jack Philip – JSSNews