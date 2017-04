Donald Trump met les bouchées doubles contre Daech

Comme il l’avait promis lors de la campagne, Donald Trump a fait de la lutte contre le groupe Etat Islamique l’un de ses objectifs majeurs. Passant des promesses aux actes, le président américain a ordonné jeudi de lancer la bombe non-nucléaire la plus puissante jamais larguée par un avion américain depuis les bombardements de Nagasaki et Hiroshima en 1945.

La bombe appelée GBU-43/B MOAB et surnommée « la mère de toutes les bombes » a été larguée par un avion de transport sur un complexe souterrain appartenant à Daech dans l’Est de l’Afghanistan. Il s’agit de la bombe la plus puissante détenue par l’armée américaine et la deuxième plus puissante au monde. Elle pèse plus de dix tonnes et porte plus de huit tonnes d’explosifs! C’est en raison de son poids qu’elle a dû être transportée et larguée par un avion Hercule C-130.

Le général John Nicholson, commandant des forces américaines en Afghanistan a indiqué que toutes les précautions avaient été prises afin de ne pas toucher des civils. Il a expliqué que plus Daech recule militairement, plus il se réfugie dans des complexes souterrains formés de tunnels.

Avant de savoir quelle est exactement l’étendue des dégâts causés et quel est le nombre de terroristes musulmans éliminés, le président Donald Trump a évoqué une « grande réussite ». Il a félicité l’armée américaine et réitéré son entière confiance en elle.

Il a rajouté une pique – méritée – contre son prédécesseur Barack Obama: « Lorsque vous vérifierez ce qui s’est passé depuis huit semaines face à Daech, vous pourrez aisément le comparer avec ce qui s’est passé durant les huit ans de l’Administration précédente. La différence est énorme! »

Sur le plan géostratégique, cette politique américaine vis aussi à reprendre l’initiative et le leadership au Proche et Moyen-Orient laissé à la Russie par le laxisme et le retrait de Barack Obama.

Photo Illustration