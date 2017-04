Donald Trump loue le peuple juif dans son message des pâques chrétiennes

Le président Donald Trump a consacré au peuple juif les premières phrases de son message pascal à l’intention de la nation américaine. Ses mots ont été particulièrement chaleureux.

Il a commencé son message en disant qu’il s’agit d’une « période de grand espoir ». Puis il a déclaré: « Cette semaine, les familles juives du monde entier célèbrent la fête de Pessah’, et racontent une nouvelle fois l’histoire du sauvetage du peuple juif par D.ieu. L’épisode de la sortie d’Egypte est celle de la Liberté. C’est l’histoire d’un peuple extraordinaire qui a été libéré de l’oppression et a relevé la face de l’Humanité entière. Durant des générations, le peuple juif a survécu de persécutions en persécutions et a toujours tiré l’Humanité vers le haut, sans comparable mesure. Et aujourd’hui, l’Etat d’Israël est là, en témoignage de sa foi et de son éternité ».

