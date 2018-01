Donald Trump: « L’argent d’Obama est allé au terrorisme »

Après son premier tweet assez laconique, le président américain a exprimé mardi de manière plus forte son soutien aux manifestants iraniens qui défient le pouvoir depuis bientôt une semaine: « La population iranienne commence enfin à agir contre ce régime cruel et corrompu. Tout l’argent que Barack Obama leur a donné dans sa stupidité a été utilisé pour le terrorisme ou mis dans la poche des dirigeants, et face à cela, la population manque de nourriture, l’inflation galope et les droits de l’homme sont bafoués. Les Etats-Unis vous observent…! »

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a répondu: « Au lieu de perdre son temps à écrire des tweets offensants envers d’autres peuples, Donald Trump ferait mieux de s’occuper des affaires intérieures des Etats-Unis ».

L’ayatollah Khamenei a évoqué pour la première fois mardi les troubles qui s’étendent dans le pays et a naturellement accusé « des mains extérieures » d’être derrière ce mouvement de protestation: « Les ennemis de l’Iran encouragent ces manifestations à l’aide d’argent, des armes et des agents secrets inflitrés sur place ».

Exactement ce que fait l’Iran dans la région depuis tant d’années…

Photo Illustration