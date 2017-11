Donald Trump lance un avertissement à l’Autorité Palestinienne

Sur directive du président Donald Trump, l’Administration américaine a lancé un avertissement à l’Autorité Palestinienne. Les Etats-Unis menacent de fermer les bureaux de l’OLP à Washington si l’AP refuse de reprendre les pourparlers directs avec Israël et si elle ne renonce pas à ses démarches entreprises pour traîner des responsables israéliens devant la Cour pénale internationale de La Haye.

Le secrétaire d’Etat Rex Tillerson a précisé que la loi américaine autorise la fermeture des bureaux de l’OLP au cas où les dirigeants de l’AP continuent à vouloir poursuivre des responsables politiques ou militaires israéliens.

Nabil Abou-Roudeineh, le porte-parole du chef terroriste a réagi à cet avertissement en déclarant que « Donald Trump a perdu son statut de médiateur honnête pour la paix au Proche-Orient ». Il a accusé cet ultimatum de « chantage américain ».

De son côté, Saeb Arekat, secrétaire-général du comité exécutif de l’OLP a menacé les Etats-Unis (sic) de « geler le dialogue avec Washington si l’autorisation d’ouverture des bureaux de l’OLP n’est pas reconduite ».

En Israël, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a félicité l’Administration américaine pour sa fermeté et a indiqué qu’Israël est prêt à revenir sans délai non conditions préalables à la table des négociations. Il a toutefois interdit à ses ministres de s’exprimer sur ce sujet du fait de « son aspect délicat et crucial ».

Cet avertissement américain intervient quelques jours à peine après que le Congrès US ait entériné la loi Taylor Force qui autorisera les Etats-Unis à déduire de l’aide versée à l’AP les sommes que cette dernière verse aux terroristes détenus en Israël sous forme de salaires.

Au nom de Mahmoud Abbas, son conseiller Nabil Shaat a prévenu que l’AP ne cessera pas cette pratique en faveur de ceux qu’il a qualifiés de « héros ».

