Donald Trump: « Israël n’est pas le problème du Proche-Orient »

Sous le titre « Nouvelle stratégie sécuritaire nationale en vue d’une nouvelle ère », le président américain Donald Trump a prononcé lundi soir un discours solennel dans lequel il a énoncé les quatre principes directeurs de sa stratégie en matière d’intérêts nationaux: défense de la patrie, du peuple et du style de vie américains, poursuite du développement économique des Etats-Unis, promotion de la paix par l’effet de la puissance et renforcement de l’influence américaine dans le monde.

Sur les questions qui concernent plus directement Israël et le Proche-Orient, le président américain a pris là-aussi le contrepied total de son prédecesseur dont on sait d’ailleurs davantage depuis lundi sur l’ampleur des dégâts qu’il aura causés à la sécurité dans le monde. Certes, Israël n’occupe qu’une petite partie du plan annoncé par Donald Trump, mais le peu qui est dit suit et confirme la ligne pro-israélienne qu’il a adoptée depuis son entrée en fonction: « Durant des décennies, le conflit israélo-palestinien a été vu comme le l’obstacle principal à la paix et au développement dans la région (ce qui inclut une critique de la politique de l’Administration Obama). Mais ce sont les organisations terroristes jihadistes ainsi que de l’Iran qui constituent les plus grandes menaces pour la région et pour le monde. Ce n’est donc pas Israël qui est le problème au Moyen-Orient (…) D’autres pays du Proche-Orient trouvent aujourd’hui des intérêts communs avec Israël car ils font face aux mêmes dangers ».

Le président a également dénoncé une nouvelle fois l’accord signé par son prédécesseur avec l’Iran, affirmant avec raison que c’est cet accord qui a permis au terrorisme téléguidé par l’Iran de se répandre au Proche-Orient. « Nous allons agir avec nos partenaires pour metttre fin à la menace iranienne », a indiqué Donald Trump.

Donald Trump a réitéré son voeu et son intention de relancer le processus de paix israélo-palestinien sur le plan politique et économique « avec ceux qui s’y montreront intéressés », faisant allusion à l’attitude de l’Autorité Palestinienne.

