Donald Trump décidé à faire plier la Corée du Nord

Dans une décision sans précédent, le président américain Donald Trump a convoqué tous les cent sénateurs à la Maison-Blanche pour leur faire un briefing sur ses intentions envers la Corée du Nord de Kim Jong-un. La tension entre Washington et Pyong Yang atteignent de nouveaux sommets, notamment avec le gigantesque exercice militaire effectué mardi par l’armée nord-coréenne.

A l’issue de cette réunion très spéciale, le secrétaire d’Etat Rex Tillerson, le secrétaire à la Défense James Mattis et le directeur du Conseil de Sécurité nationale (NSA) Dan Cauts ont publié un communiqué commun résumant les débats: « Les Etats-Unis souhaitent promouvoir pacifiquement la stabilité ainsi que le désarmement nucléaire de la Corée du Nord. Nous engageons des pourparlers dans cette direction. Mais nous sommes également prêts à nous défendre ainsi que nos alliés dans cette région ».

Le communiqué de Rex Tillerson, James Mattis et Dan Coats rappelle que toutes les tentatives précédentes de faire stopper le programme nucléaire illégal de la Corée du Nord ont échoué et que ce pays continue à se livrer à des provocations continuelles. Le communiqué termine en soulignant que la question nucléaire nord-coréenne est un sujet de sécurité urgente pour les Etats-Unis et occupe la priorité absolue dans la politique étrangère actuelle du président Trump.

Mais contrairement à la politique de recul et de cadeaux pratiquée par Barack Obama envers l’Iran, Donald Trump compte alourdir les sanctions économiques sur la Corée du Nord et agir sur le plan diplomatique jusqu’à ce qu’elle abandonne son programme nucléaire, l’enrichissement d’uranium ainsi que son programme balistique.

