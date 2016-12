Donald Trump confirmé comme 45e président des Etats-Unis

Les évènements d’Ankara et de Berlin ont quelque peu éclipsé l’antépénultième étape dans le processus électoral de la présidentielle américaine: le vote du collège des grands électeurs des Etats. Sans surprise, presque aucun grand électeur républicain n’a tourné casaque comme les Démocrates l’espéraient encore. Donald Trump a été confirmé avec une large majorité: 304 voix contre 228 à Hillary Clinton. Il manque encore les résultats pour Hawaï mais cela n’aura aucune incidence. Depuis la création en 1787 du collège électoral, qui rassemble les représentants du peuple américain chargés d’élire le président des États-Unis, les défections des grands électeurs, tenus de respecter le mandat qui leur a été confié pendant l’élection par les électeurs, ont été rès rares.

Les campagnes pour le recomptage des voix ou convaincre des grands électeurs de rompre leur engagement n’auront donc eu aucun effet.

Les deux prochaines et ultimes étapes seront les suivantes: le 6 janvier, la confirmation par le Congrès du vote des grands électeurs et le 20 janvier, l’intronisation et la prestation de serment sur la Bible du nouveau président devant les marches du Capitole à Washington.

