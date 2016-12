Donald Trump attaque l’Administration Obama sur Israël

Le nouveau président américain Donald Trump a dénoncé mercredi l’attitude de l’Administration Obama envers Israël à quelques semaines de la passation officielle de pouvoir et à quelques heures d’un discours attendu de John Kerry.

Sur son compte Twitter, Donald Trump écrit notamment: « J’ai fait de mon possible pour éviter d’évoquer les déclarations fâcheuses et les obstacles que le président Barack Obama multiplie sur notre chemin. Je pensais que la transition serait aisée mais il s’avère que non. On ne peut pas continuer ainsi à traiter Israël avec un tel mépris et un tel manque de respect. Les Etats-Unis étaient un jour les grands alliés d’Israël mais cela ne l’est plus à cause de cette Adminsitration. Cela a commencé par l’accord avec l’Iran et maintenant cela continue avec le Conseil de sécurité (…) Sois fort Israël! le 20 janvier approche rapidement! »

Le nouveau président américain a déjà publié plusieurs messages due les réseaux sociaux concernant le vote du Conseil de sécurité, mais celui-ci est le plus virulent envers l’Administratiion sortante et le plus explicite quant à sa future politique envers l’Etat juif.

