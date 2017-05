On en parlait depuis des semaines, le président américain Donald Trump est arrivé en Israël lundi en début d’après-midi. L’avion Air Force One a atterri à l’aéroport Ben-Gourion où un important dispositif de sécurité avait été déployé. Le président américain et son épouse Mélania ont descendu les marches et ont été accueillis sur le tapis rouge par le président Reouven Rivlin et son épouse Nehama ainsi que par le Premier ministre Binyamin Netanyahou et son épouse Sarah.

Après la revue des troupes et l’exécution des hymnes nationaux , c’est le président Rivlin qui a en premier prononcé des paroles de bienvenue au président américain. Après les mots de circonstance, le président n’a pas manqué de rappeler la coïncidence entre la venue de Donald Trump et le 50e anniversaire de la libération et la réunification de Jérusalem. Il s’est ensuite adressé directement au président américain : « Monsieur le président, le monde a besoin d’Etats-Unis forts, le Moyen-Orient a besoin d’Etats-Unis forts, Israël a besoin d’Etats-Unis forts, mais sachez aussi que les Etats-Unis ont besoin d’un Israël fort ! ». Il a rappelé que dans une région aussi instable et troublée que le Moyen-Orient, l’alliance stratégique entre les Etats-Unis et Israël est comme un phare de liberté et a souligné les dangers du terrorisme contre lequel doivent lutter ensemble les Etats-Unis et Israël mais aussi des pays arabes.

Reouven Rivlin a aussi rappelé les valeurs communes partagées par les deux pays et les deux peuples, et a souligné que la population israélienne attendait cette visite avec impatience et était très honoré de cette visite. Il a aussi dit sa joie et son honneur d’accueillir un peu plus tard dans la journée le président américain dans sa résidence à Jérusalem, à l’occasion de Yom Yeroushalaïm, « fête-anniversaire de notre capitale éternelle ».

Après lui, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a chaleureusement accueilli le président américain. Il a commencé par rappeler son discours de Riyad dimanche lors duquel il a appelé les pays arabes sunnites modérés à se liguer pour terrasser tous les terroristes. Binyamin Netanyahou a qualifié ce discours de « brillant », « courageux » et « plein de vérité ». Il a souligné qu’Israël lutte contre le terrorisme depuis 69 ans tout en ayant maintenu un Etat juif et démocratique respectant les droits de toutes les minorités ethniques et religieuses.

Le Premier ministre a ensuite abordé la question de la paix : « Israël a toujours tendu la main vers la paix, et il le fait encore aujourd’hui envers les Palestiniens et le monde arabe. Nous espérons que nous pourrons bientôt voyager de Tel-Aviv à Riyad comme vous êtes venus depuis Riyad à Tel-Aviv ». Il a dit espérer travailler étroitement avec Donald Trump pour « atteindre la paix et la réussite ».

Le président américain a remercié les autorités israéliennes pour leur accueil et s’est félicité des acquis obtenus en Arabie saoudite avec la volonté de créer un front anti-terroriste. Il a lui aussi souhaité la paix « pour peu que nous le voulions tous ». « Je veux travailler avec vous, nous aimons Israël, nous respectons Israël. Je vous adresse les bénédictions sincères de tous les habitants des Etats-Unis. Merci et que D.ieu vous protège », a notamment dit le président américain.

Le Premier ministre et le président américain se sont ensuite prêtés au traditionnel défilé devant les membres du gouvernement ainsi que les autorités civiles, religieuses et militaires.

Photo Hadas Parush / Flash 90