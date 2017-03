Donald Trump appelle Binyamin Netanyahou

Le président américain a appelé au téléphone Binyamin Netanyahou pour évoquer certains sujets à l’ordre du jour. Le Premier ministre a d’abord remercié Donald Trump pour ses déclarations très fermes contre l’antisémitisme devant le Congrès et son engagement à lutter contre ce fléau.

Mais la partie la plus importante de leur conversation a porté sur le danger que constitue l’Iran et les lacunes contenues dans l’accord de Vienne imposé par Barack Obama. Les deux dirigeants ont réitéré leur volonté de travailler ensemble pour faire face à ce défi.

Pendant ce temps, l’Iran poursuit ses provocations. Des sources américaines ont révélé que des nouveaux tirs d’essai de missiles balistiques avaient été effectués en fin de semaine dernière, et lundi, un bâtiment iranien s’est approché d’un bâtiment de la flotte US dans le détroit d’Ormuz et l’a forcé à changer d’itinéraire.

