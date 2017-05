Donald Trump à Yad Vashem

Le président américain et son épouse se sont rendus à Yad Vashem. Ils étaient accompagnés du Premier ministre Binyamin Netanyahou et de son épouse Sarah, du rav rabbin Israël Meïr Lau, grand rabbin de Tel-Aviv et rescapé des camps d’extermination ainsi que d’Avner Shalev, directeur du Musée Yad Vashem.

Après avoir allumé la flamme du Souvenir dans le mémorial et entendu la prière « E-l malé rahamim », le président Donald Trump a prononcé un courte allocution. Tout le monde attendait ce qu’il allait dire, après l’embarras (largement amplifié par les médias) qui avait suivi son discours lors de la Journée internationale du Souvenir de la Shoah où il avait parlé des victimes sans spécifier les Juifs. Cette fois-ci, le président américain a été clair: « Nous sommes ici pour honorer la mémoire des six millions de Juifs massacrés lors de la Shoah ». Il a poursuivi: « La Shoah fut le plus grand crime jamais commis contre D.ieu et contre ses enfants. Nul mot ne pourra traduire l’ampleur de l’horreur. Et l’Etat d’Israël est là aujourd’hui pour témoigner l’esprit indestructible du peuple juif dans son ensemble. Malgré les persécutions et l’oppression, jamais le peuple juif ne s’est brisé et il s’est au contraire développé, il est devenu un symbole de réussite dans de nombreux domaines et il est une lumière pour les Nations ».

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou l’a remercié pour ses paroles émouvantes. Il a rappelé les propos de Donald Trump sur les « barbares » et les terroristes qualifiés de « loosers » et a certifié qu’Israël et les Etats-Unis oeuvreront ensemble pour faire en sorte qu’ils restent des perdants. Binyamin Netanyahou a alors évoqué l’attentat de Manchester, le condamnant une nouvelle fois et rappelant « que le terrorisme est le même, qu’il frappe à Manchester, San Bernardino ou Jérusalem ».

Après les deux discours, le couple présidentiel a reçu un souvenir des mains d’Avner Shalev, la reproduction du journal intime d’une jeune juive allemande qui fut ensuite déportée à Auschwitz. Avant de quitter le musée, Donald et Melania ont signé le Livre d’Or de Yad Vashem.

Photo Aroutz 7 / GPO