Donald Trump en a assez de l’attitude de Kim Jong-un

La tension est encore montée d’un cran entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Face aux nouvelles provocations du tyran fou Kim Jong-un, le président Donald Trump a décidé de réagir et lui montrer qu’il n’est pas Barack Obama.

Le secrétaire à la Défense James Mattis a répété que les Etats-Unis restent fermement engagés envers la sécurité de leurs alliés dans la région, en l’occurrence la Corée du Sud et le Japon. Par ailleurs, pour la première fois depuis très longtemps, des sources militaires américaines révèlent que le président Donald Trump compte envoyer des bombardiers-nucléaires B-1 et B-52 vers la Corée du Sud afin de montrer qu’il est sérieux dans ses intentions.

Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont également entamé leur gigantesque exercice militaire annuel conjoint, Foal Eagle. Il mettra en scène 300.000 soldats sud-coréens et 15.000 soldats et conseillers américains.

De son côté, le président Kim Jong-un poursuit ses déclarations belliqueuses et menace de provoquer une conflagration générale.

Photo Illustration