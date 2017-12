Dôme de Fer a intercepté deux roquettes au-dessus de Sederot

Les terroristes de Gaza ont à nouveau tiré des roquettes en direction d’Israël. Le porte-parole de Tsahal a indiqué que l’une d’elles a touché une école…de Gaza, détruisant une classe! Deux autres roquettes ont été interceptées par le système Dôme de Fer au-dessus de la ville de Sederot et une quatrième s’est abattue dans une zone inhabitée de la région Eshkol sans que l’alerte n’ai été donnée. A Sederot, une personne a été légèrement blessée en tombant lors de sa course vers un abri et trois autres personnes ont été en état de choc.

Alon Davidi, le maire de Sederot, a appelé le Premier ministre, le ministre de la Défense et le chef d’Etat-major à « frapper sans répit les organisations terroristes ». « Nous ne tolérerons pas la poursuite des tirs en direction de notre ville, le tirs au compte-goutte n’est pas une option pour nous! »

Le député Nahman Shaï (Camp Sioniste), membre de la commission des Affaires étrangères et de la Défense et ancien porte-parole de Tsahal, a critiqué la politique selon lui trop laxiste du gouvernement: « Le Hamas entraîne peu à peu Israël vers un nouveau conflit. C’est lui qui fixe le rythme de la danse et Israël est entraîné. Il faudrait au contraire frapper très fort au début. Israël, et en premier lieu les habitants des zones frontalières, ne peut pas se permettre une guerre d’usure. Il faut agir vite et fort et surtout prendre l’initiative et faire payer un prix très cher au Hamas.

Photo Ministère de la Défense / Flash 90