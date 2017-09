Défense: un bâtiment israélien pour protéger les champs gaziers chypriotes

La compagnie Mispenot Israel (Israel Shipyards Ltd) a procédé mardi un baptême d’un nouveau bâtiment militaire qui sera bientôt fourni à la marine nationale chypriote. Il aura pour mission de protéger les champs gaziers qui se trouvent dans les eaux territorales de l’île. Le coût de ce projet est évalué à plusieursn dizaines de millions d’euros. L’ambassadrice de Chypre en Israël, Thessalia-Salina Shambos a eu l’honneur de procéder à la traditionnelle cérémonie en lançant une bouteille de vin se briser contre la coque du bateau. Elle lui a aussi donné son nom: P61.

Ce navire appartient à la nouvelle génération de bâtiments équipés de haute technologie produits par les usines maritimes israéliennes pour assurer la surveillance et la protection des côtes. La vedette est équipée de deux canonx « Typhon » produits par Rafael Ltd ainsi que d’un radar ultra-moderne capable de repérer des menaces maritimes comme aériennes. Le bâtiment portera trente hommes d’équipage chypriotes et patrouillera le long des côtes de l’île ainsi qu’aux environs des plateformes en mer.

A la cérémonie assistaient également plusieurs représentants militaires israéliens et chypriotes dont le ministre chypriote de la Défense, Christoforos Vukaides.

Cette collaboration illustre la soldité de l’alliance stratégique conclue entre Israël, Chypre et la Grèce.

Photo Illustration