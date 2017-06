Divorces: des sanctions pénales contre les maris récalcitrants

Pour la première fois, des tribunaux rabbiniques de Jérusalem et de Haïfa ont permis d’intenter une action en justice dans des tribunaux civils contre des maris refusant de donner le Guett à leur femme.

Il s’agit d’une décision sans précédent qui atteste que des mesures plus sévères sont enfin prises, dans des cas particulièrement graves, afin de convaincre des maris récalcitrants. A l’origine de cette initiative se trouve le procureur de l’Etat Shaï Nitsan.

Jusqu’à présent, les tribunaux rabbiniques n’étaient autorisés qu’à imposer des peines de prison relativement courtes, dans des conditions relativement confortables, aux époux qui refusaient d’accorder le divorce à leur femme. Ils étaient ensuite libérés dès la remise du précieux document.

Désormais, les sanctions civiles seront plus sévères contre ceux qui ne respectent pas le verdict du tribunal rabbinique et portent ainsi atteinte à la liberté et au choix fondamental de leur ancienne conjointe.