Qui dit mieux ? 100.000.000 d’€uros et l’antisémitisme français (entre autres racismes) chute sensiblement… Par Bely.

Cette fantastique révélation a été divulguée grâce à un Communiqué de presse de l’Ambassade de France en Israël en date du 03 février dernier.

Celui-ci de se réjouir que la France commence peu à peu à reprendre en main son idyllique image d’initiatrice du « Pays des Droits de l’Homme » pour une somme modique comparée à ce que représenterait la mise à mal de cette réputation !

Il faut dire que ce doux pays de l’enfance de certains d’entre nous, n’y avait pas été par quatre chemins et s’était laissé aller à quelques excès du genre « Mort aux juifs, « Les juifs dehors » etc., etc., etc.. Même Israël avait été mise à contribution pour ajouter la haine antisioniste à l’antisémitisme ordinaire…

Copié-collé source: http://www.ambafrance-il.org/Communique-de-presse-de-l-ambassade-de-France-en-Israel-03-02-2017

« Les actes antisémites en forte baisse en France en 2016

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Le Roux, vient de présenter les résultats du grand plan d’action lancé en avril 2015 par le gouvernement français pour lutter contre le racisme, l’antisémitisme et, de manière générale, toutes les formes de discrimination et d’agression liées à l’origine ou à la religion.

Ce grand plan d’action inédit, doté de 100 millions d’euros , qui concerne tous les services de l’Etat, et notamment les services du ministère de l’Intérieur, est porté par la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) sous la direction du préfet Gilles CLAVREUL. Dans le cadre de ce plan et depuis plus de deux ans, les autorités françaises ont renforcé la répression des actes et des discours de haine, y compris sur Internet, tout en insistant sur la transmission des valeurs de la République.

Le premier bilan de cette action est positif et en 2016, sur la totalité des indicateurs concernés (racisme, antisémitisme, actes antimusulmans et atteintes aux lieux de culte), l’on constate une forte diminution de – 45%.

Plus en détail, on voit que les actes à caractère raciste (c’est-à-dire visant des personnes ou des groupes en raison de leur identité ethnique réelle ou supposée) sont en baisse de – 24%.

La baisse est encore plus nette concernant les actes antisémites, lesquels ont diminué de près de – 59% en 2016. En 2016, 335 actes antisémites ont été enregistrés, contre plus de 800 en 2015.

Les chiffres de 2016 montrent également une très forte baisse concernant les actes antimusulmans qui ont en effet diminué de près de – 58%. Les actes antimusulmans avaient enregistré une forte hausse des en 2015 après les attentats de janvier et de novembre (429).

« Ces chiffres sont encourageants – mais pour autant nous ne devons pas baisser la garde, bien au contraire. La lutte contre l’antisémitisme, quelle que soit la forme qu’il prend, est une priorité absolue, comme l’est aussi la lutte contre le racisme, contre les actes antimusulmans et antichrétiens », a déclaré Bruno Le Roux avant de poursuivre : « Jamais nous ne relâcherons notre vigilance. Jamais nous ne tolèrerons la moindre menace ni la moindre agression raciste, antisémite, antimusulmane ou antichrétienne ».

Le ministre a également précisé que d’autres mesures étaient en cours d’adoption permettant de simplifier et d’accélérer le traitement des plaintes sur des faits à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire, et que des évolutions législatives permettront de mieux qualifier et prendre en compte de tels actes. Un autre chantier important concerne la lutte contre la haine sur Internet, qui, selon le ministre, « constitue un axe essentiel pour enrayer la diffusion de la pensée raciste et intolérante ».

Restent deux questions non encore élucidées :

En fonction de quels critères a été voté ce montant de 100.000.000 d’€ ?

Combien aurait-il fallu investir pour éradiquer complètement racisme, antisémitisme, actes antimusulmans, toutes formes de discrimination….

* (DILCRAH : Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine). (Haine anti-LGBT inclut celle des homosexuels et transsexuels).