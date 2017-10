Nouveau: distinctions pour des équipes du Mossad

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a décidé d’adopter une nouvelle tradition: remettre des distinctions à des agents ou équipes du Mossad qui ont effectué des missions pariculièrement périlleuses à travers le monde dans l’année écoulée, parfois dans les lignes ennemies.

Lundi, il remettra des distinctions à six équipes du Mossad. Cette cérémonie sera désormais organisée une fois par année, et des discours seront prononcés par le Premier ministre et le directeur du Mossad Yossi Cohen.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Binyamin Netanyahou, le budget alloué aux activités su Mossad a augmenté de manière significative, au vu des défis qui se sont multipliés et notamment l’Iran. Parallèlement, les activités du Mossad ainsi que l’utilisation de nouveaux moyens technologiques ultra-sophistiqués ont connu un bond spectaculaire.

Photo Flash 90